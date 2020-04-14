مواجهات بين الشرطة المصرية ومسلحين في القاهرة

وقال مصدر أمني مصري، إنه جرى تبادل إطلاق النار بين مجموعة من المسلحين ورجال الأمن في منطقة عزبة شاهين في الأميرية.

وذكر المصدر، أن 4 مسلحين مختبئين في داخل عقار بالحي المذكور بالعاصمة المصرية.