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مواجهات بين الشرطة المصرية ومسلحين في القاهرة

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أفادت وسائل إعلام مصرية بأن مواجهات تدور بين الشرطة المصرية ومسلحين في منطقة الأميرية بالقاهرة.
وقال مصدر أمني مصري، إنه جرى تبادل إطلاق النار بين مجموعة من المسلحين ورجال الأمن في منطقة عزبة شاهين في الأميرية.

وذكر المصدر، أن 4 مسلحين مختبئين في داخل عقار بالحي المذكور بالعاصمة المصرية.

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