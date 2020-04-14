انتحار امراة باطلاق نار من مسدس زوجها في ديالى

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتحار امراة باطلاق نار من مسدس زوجها في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة انتحرت، مساء اليوم، داخل منزلها باطلاق النار من مسدس زوجها في قضاء الخالص بديالى".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.