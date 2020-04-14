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وصول الدفعة الأولى من المولدات الكهربائية الخاصة بمحافظة المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

وصول الدفعة الأولى من المولدات الكهربائية الخاصة بمحافظة المهرة

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلى منفذ شحن البري بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من مولدات الكهرباء التي وجهت السلطة المحلية بشرائها لتعزيز منظومة الكهرباء بالمحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك .

 

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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، تتكون الدفعة الأولى الواصلة، من أربعة مولدات بقوة إجمالية 4 ميجاوات، خصصت السلطات المحلية منها 2 ميجاوات لمديرية الغيضة عاصمة المحافظة، و2 ميجا وات لمديريتي سيحوت وقشن .

 

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من المولدات الكهربائية، البالغة قوتها 2 ميجاوات، خلال الأيام القليلة القادمة..

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