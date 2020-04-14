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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر .. الأمن يداهم وكر خلية إرهابية شرق القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
داهمت قوات الأمن المصرية، مساء الثلاثاء، وكر خلية إرهابية في منطقة الأميرية شرقي القاهرة.
وقالت مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية إن القوات الخاصة بوزارة الداخلية المصرية داهمت الخلية بعد ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني عن اختباء مجموعة إرهابية بإحدى الشقق، واتخاذها وكرا لتخزين الأسلحة.
وأوضحت أن عناصر الخلية تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة، وتم تصفية عدد منهم .. مشيرة إلى أنه جار تمشيط المنطقة للتأكد من عدم فرار عناصر من الخلية.
وحذرت الشرطة قاطني المنطقة من الاقتراب من النوافذ والأبواب والاحتماء بالمنازل.
وأظهرت لقطات فيديو بثتها قنوات محلية لحظة تبادل إطلاق النار بالمنطقة.
كما أظهرت مناشدة قوات الأمن سكان المنطقة، عبر مكبرات صوت، بعدم الاقتراب من النوافذ أو الشرفات حرصا على سلامتهم
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