بالفيديو .. مرتزقة سوريون في ليبيا : ضحكوا علينا ولم يعطونا 2000 دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

القى الجيش الليبي الوطني ليل الثلاثاء القبض على مرتزقة سوريون استقدمتهم تركيا وهم يقاتلون في صفوف قوات الوفاق في محوري بوسليم والهضبة جنوب العاصمة طرابلس.



واعترف المرتزقة المقبوض عليهم في مقاطع مصورة نشرتها حسابات الجيش الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام تركيا بتجنيدهم ونقلهم إلى القتال ضد الجيش الليبي مقابل الحصول على راتب شهري بـ 2000 دولار.

وقال أحد المقاتلين ويدعى محمد عيتابي بانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة، وهو ما يؤكد صحة التقارير التي تحدثت عن وصول "إرهابيين" ضمن أفواج المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس لتعزيز صفوف قوات الوفاق. وقال" أنصح المقاتلين السوريين بعدم القدوم إلى ليبيا، ضحكوا علينا ولم يعطونا 2000 دولار".

Advertisements

وتحدّث المقاتلون عن تفاصيل الرحلة التي انتهت بهم داخل جبهات القتال بليبيا، وأكدوا أنه تم نقلهم من مدينة إدلب نحو مطار اسطنبول التركي مرورا بمدينة غازي عنتاب ثم إلى مطار معيتيقة بطرابلس، حيث تمّ نقلهم عبر حافلات إلى محاور المعارك بالعاصمة طرابلس.

والأحد، قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن "تركيا لا تزال تضخّ المرتزقة السوريين في ليبيا"، مضيفا أنه "تم رصد وصول 1500 إرهابي إلى ميناء طرابلس قادمين من موانئ تركيا"، لافتا إلى أن "هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيات طرابلس على الرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا"

لمشاهدة الفيديو

لمشاهدة الفيديو

لمشاهدة الفيديو