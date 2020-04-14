جرائم إيران تطال سجناء إحتجوا خوفا من كورونا .. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت منظمة العفو الدولية إن أكثر من ثلاثين سجيناً في إيران «يُخشى أن يكونوا قد قتلوا» بأيدي قوات الأمن خلال احتجاجات على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.



وجاء في بيان للمنظمة أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أن الآلاف من السجناء نظّموا احتجاجات في الأيام الأخيرة فيما لا يقل عن ثمانية سجون في أنحاء البلاد.

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ونقل بيان المنظمة عن مصادر مطلعة أنه تم استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لقمع الاحتجاجات، مما أسفر عن مقتل نحو 35 سجينا وإصابة مئات آخرين. وأضاف أنه في سجن واحد على الأقل، قامت قوات الأمن بالتعدي بالضرب على من شاركوا في الاحتجاج، مما يحتمل أن يكون قد أدى إلى وفاة أحد السجناء.

ونقل بيان منظمة العفو عن وسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية معلومات تفيد بأن نزلاء سجون عديدة قد ثبتت إصابتهم بالفيروس. ونتيجة لذلك، قام العديد من السجناء بإضراب عن الطعام احتجاجاً على تقاعس السلطات عن الاستجابة لمطالبهم بإطلاق سراحهم، وإجراء الفحوص في السجون، وتوفير أدوات النظافة والمرافق الصحية المناسبة، والحجر الصحي للسجناء المشتبه في إصابتهم بالعدوى.