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شاهد إطلاق نار بين الأمن المصري وعناصر إرهابية بالقاهرة

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أفادت مراسلة العربية/ الحدث، مساء الثلاثاء، بتبادل إطلاق نار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية بحي الأميرية في شرق القاهرة.

وهاجمت القوات الخاصة المصرية خلية إرهابية قبل تنفيذها مخططاً لاستهداف الشرطة.

وأكدت المراسلة أن العملية امتدت 4 ساعات، وانتهت باقتحام الشقة السكنية وقتل كافة عناصر الخلية الإرهابية، فضلا عن مقتل ضابط برتبة مقدم من جهاز الأمن الوطني المصري، محمد فوزي الحوفي.

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وأضافت أن المجموعات الإرهابية كانت تقوم بتصنيع متفجرات في حي الأميرية، منظقة عزبة شاهين، مردفة أن قوات الأمن أخلت عدداً من المنازل بالحي، إثر مداهمتها بؤراً إرهابية.

وأوردت مصادر إعلامية مصرية أن الشرطة حذرت سكان الحي من الاقتراب من النوافذ. كما قطعت السلطات المصرية الكهرباء عن الحي خلال العملية.

وأفادت معلومات أن العناصر الإرهابية كانت تخطط لهجمات على ارتكازات الشرطة التي تنفذ قرار حظر التجول في العاصمة بسبب فيروس ، وكذلك على كنائس مسيحية في وقت لاحق.

وبعد اقتحام وكر الخلية الإرهابية، تولت قوات العمليات الخاصة تمشيط منطقة الاشتباكات.

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