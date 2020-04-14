شكرا لقرائتكم شاهد إطلاق نار بين الأمن المصري وعناصر إرهابية بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أفادت مراسلة العربية/ الحدث، مساء الثلاثاء، بتبادل إطلاق نار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية بحي الأميرية في شرق القاهرة.
وهاجمت القوات الخاصة المصرية خلية إرهابية قبل تنفيذها مخططاً لاستهداف الشرطة.
وأكدت المراسلة أن العملية امتدت 4 ساعات، وانتهت باقتحام الشقة السكنية وقتل كافة عناصر الخلية الإرهابية، فضلا عن مقتل ضابط برتبة مقدم من جهاز الأمن الوطني المصري، محمد فوزي الحوفي.
وأضافت أن المجموعات الإرهابية كانت تقوم بتصنيع متفجرات في حي الأميرية، منظقة عزبة شاهين، مردفة أن قوات الأمن أخلت عدداً من المنازل بالحي، إثر مداهمتها بؤراً إرهابية.
وأوردت مصادر إعلامية مصرية أن الشرطة حذرت سكان الحي من الاقتراب من النوافذ. كما قطعت السلطات المصرية الكهرباء عن الحي خلال العملية.
وأفادت معلومات أن العناصر الإرهابية كانت تخطط لهجمات على ارتكازات الشرطة التي تنفذ قرار حظر التجول في العاصمة بسبب فيروس كورونا، وكذلك على كنائس مسيحية في وقت لاحق.
وبعد اقتحام وكر الخلية الإرهابية، تولت قوات العمليات الخاصة تمشيط منطقة الاشتباكات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد إطلاق نار بين الأمن المصري وعناصر إرهابية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.