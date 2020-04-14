شكرا لقرائتكم وزير الدفاع الأميركي: 50 ألف جندي يكافحون كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عن فيروس كوورنا المستجد، أن أكثر من 50 ألف جندي يعملون على حماية الشعب الأميركي من فيروس كورونا المستجد.

وقال إن 6 آلاف طبيب يساعدون الطواقم الطبية لمواجهة الفيروس.

وتعهد إسبر بإرسال بعثات طبية من وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى نيويورك وغيرها من الولايات الأميركية.

وأعلن أن وزارة الدفاع ستواصل تزويد الولايات بكافة احتياجاتها من المعدات الطبية، وأهمها أجهزة التنفس الصناعي والكمامات.

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وأدى فيروس كورونا إلى وفاة أكثر من 23500 شخص في الولايات المتحدة، التي تتصدر الدول المتضررة من الوباء.

هذا وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إحداث "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية، وسط تهديداتها بحجب مساهماتها المالية للمنظمة فيما يشهد العالم وباء كورونا.

ووعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإصدار إعلان هذا الأسبوع بشأن التمويل الأميركي للمنظمة الدولية التي تتصدر التصدي للوباء القاتل.

وتُعتبر الولايات المتحدة المتبرع الأكبر للمنظمة إذ قدمت لها 400 مليون دولار العام الماضي.