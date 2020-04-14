المعهد الإيطالي للإحصاء: أكثر من نصف العاملين بالصناعة يذهبون لعلهم رغم الإغلاق

أكد المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، أن "أكثر من نصف العاملين في مجال الصناعة والخدمات، يذهبون للعمل على الرغم من حالة الإغلاق الحالية المعلنة من الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وفي تقرير عن القطاعات المعلقة والنشطة خلال المرحلة الراهنة التي فرضت فيها السلطات الايطالية قيوداً على حركة المواطنين وعلقت الانشطة الانتاجية غير الاساسية، قدّر المعهد نسبة العمالة الناشطة بـ 55.7% دون الاخذ بعين الاعتبار العمل عن بعد.
كما شدد على أن "أقاليم الجنوب تشهد معدل نشاط عمل يفوق المتوسط على المستوى الوطني، أما على مستوى البلديات، فإن النشاط في مدينة جنوه يبلغ معدله 69.6% وفي وروما 68.5%، وفي ميلانو 67.1%.
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