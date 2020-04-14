السلطات الفرنسية تستدعي السفير الصيني على خلفية تصريحات مرتبطة كورونا

أفادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "السلطات الفرنسية إستدعت السفير الصيني على خلفية تصريحات مرتبطة ب​فيروس كورونا​". وفي وقت سابق، سجلت السلطات في فرنسا 762 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 15.729. ولفتت السلطات الفرنسية إن ما بين 5 الى 10 بالمئة من سكان فرنسا أصيبوا بفيروس كورونا. و شهدت فرنسا انخفاضا في عدد المصابين بفيروس كورونا داخل وحدات العناية المركز لليوم السادس على التوالي، بعدد إجمالي يبلغ 103.573.

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