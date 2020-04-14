أشار وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بعد انتهاء المرحلة الأولى من عودة المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج، لا بدّ لي من توجيه تحيّة تقديرٍ للسفراء والقناصل العامّين وأعضاء السلكين الدبلوماسي والإداري الذين بذلوا كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه العملية، التي لم تخل من عقبات ومصاعب تم تذليلها بكل مهنية".
وكانت المرحلة الأولى من الفصل الأول في خطة إعادة المغتربين قد انتهت مع وصول أربع رحلات كان آخرها طائرة وصلت منتصف ليل أمس من العاصمة البريطانية لندن.
كانت هذه تفاصيل خبر حتي يوجه تحية للسفراء والقناصل العامين وأعضاء السلكين الدبلوماسي والإداري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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