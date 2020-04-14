أفاد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​الياس بو صعب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بعد القرارات والإجراءات الصائبة للحكومة بإعادة اللبنانيين، تفاجأ الجميع هذه الليلة بقرار وقف الرحلات لمدة أسبوعين"، لافتاً إلى أننا "كنا نتوقع ان يكون هناك تقييم وفرض إجراءات جديدة تسهل العودة الآمنة والضرورية، ونتمنى إعادة النظر بهذا القرار كون هناك حالات إنسانية طارئة لا يمكن تجاهلها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب: كنا نتوقع إجراءات جديدة تسهل العودة الآمنة والضرورية للبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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