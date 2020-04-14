قوى الأمن الداخلي عممت صورة المفقود شربل الحلو

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: شربل حنا الحلو(مواليد عام 1967، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 14/4/2020من منزلهالكائن في محلة الاشرفية، ولم يعد، مع العلم انه أبكم واصم ويعاني من امراض عصبية.

وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الاشرفية في وحدة ​شرطة بيروت​ على الرقم:328086/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.