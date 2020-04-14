قيومجيان: ردي الوحيد على افتراءات طالتني عن برنامج الفقر استمعوا الى المشرفيه

أشار الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "ردي الوحيد على كل الافتراءات والهبل الذي طالني حول لوائح برنامج الاسر الأكثر فقرا، هو الاستماع إلى ما أوضحه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه حول اللوائح الآتية لوزارة الشؤون عن ​السائقين العموميين​، مصابي الالغام، أهالي ​طلاب المدارس​ الرسمية، برنامج ​الفقر​ عبر ​رئاسة مجلس الوزراء​ وغيرهم من الفئات. أوقفوا الاستغلال السياسي الرخيص".

وأرفق تعليقه بصورة عن جملة للمشرفيه جاء فيها: "الحملة على وزارة الشؤون على خلفية المساعدات هي عن قلة معرفة".