أشار المكتب الإعلامي لحزب الحوار الوطني إلى ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول إشاعات حول تعيين مستشارة لسعادة النائب فؤاد مخزومي كبديلة عن السيدة هدى قصقص"، مؤكدا ان "هذه الإشاعات عارية من الصحة لأن السيدة هدى قصقص، التي استقالت من حزب الحوار الوطني طوعاً وبملء إرادتها، لم تكن مستشارة للنائب مخزومي بل كانت المديرة الإدارية للحزب".
وراى الحزب ان "الإدعاء بأن النائب فؤاد مخزومي قد أوقف المساعدات فهو باطل، إذ أن مؤسسة مخزومي قد أطلقت مؤخراً مبادرة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"، عدا عن حملات المساعدة والتوعية والخدمات من خلال مراكزها الصحية، والمساعدات الغذائية التي بوشر توزيعها بمناسبة حلول الشهر الفضيل".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الحوار: مؤسسة مخزومي أطلقت مؤخراً مبادرة لمواجهة أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.