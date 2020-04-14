حزب الحوار: مؤسسة مخزومي أطلقت مؤخراً مبادرة لمواجهة أزمة كورونا

أشار المكتب الإعلامي لحزب ​الحوار الوطني​ إلى ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول إشاعات حول تعيين مستشارة لسعادة النائب ​فؤاد مخزومي​ كبديلة عن السيدة هدى قصقص"، مؤكدا ان "هذه الإشاعات عارية من ​الصحة​ لأن السيدة هدى قصقص، التي استقالت من حزب الحوار الوطني طوعاً وبملء إرادتها، لم تكن مستشارة للنائب مخزومي بل كانت المديرة الإدارية للحزب".



وراى الحزب ان "الإدعاء بأن النائب فؤاد مخزومي قد أوقف المساعدات فهو باطل، إذ أن ​مؤسسة مخزومي​ قد أطلقت مؤخراً مبادرة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"، عدا عن حملات المساعدة والتوعية والخدمات من خلال مراكزها الصحية، و​المساعدات الغذائية​ التي بوشر توزيعها بمناسبة حلول الشهر الفضيل".