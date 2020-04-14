النشرة: إصابة شخص بإشكال فردي في حي البراد بصيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن وقوع إشكال فردي في منطقة حي البراد في صيدا أدّى الى اصابة شخص بطعنات سكّين في رقبته وظهره، وقد عملت ​فرق الإسعاف​ في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافِه و نقلِه الى ​مستشفى​ الهمشري.

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