وفد من قيادة الإشتراكي زار خلف وتأكيد على رفض طرح الهايركات

زار وفد من "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، ضم عضو مجلس القيادة ​نشأت الحسنية​ ومفوضة العدل والتشريع سوزان اسماعيل، نقيب المحامين في بيروت ​ملحم خلف​، بحضور عضو مجلس ​نقابة المحامين​ ندى تلحوق.



وأفاد بيان للتقدمي أن خلال الاجتماع "كان تأكيد على دور نقابة المحامين الوطني في مقاربة كل القضايا المطروحة من منطلق الحرص على الحقوق والعدالة الاجتماعية، إذ عبر عن ذلك موقف النقابة الرافض لطرح مشروع هايركات من قبل الحكومة لأنه يمس حقوق المواطنين في مدخراتهم، فيما أي إعادة هيكلة للدين وللقطاع المصرفي يجب ألا تكون على حساب المودعين. كما أن أي اقتراح مالي يجب أن يأخذ في الاعتبار تأمين الاستقرار الاجتماعي".

ولفت إلى أنه "خلال اللقاء تم التشديد أيضا على مواصلة نقابة المحامين تحركها في هذا المجال لكي يشمل أوسع إطار ممكن من شرائح المجتمع وقواه النقابية والمجتمعية".

وأشار إلى أن "المجتمعين أكدوا موقف النقابة الثابت والداعي إلى استقلالية السلطة القضائية. ونوه الوفد بالدور الطليعي للنقابة في هذه الظروف".

