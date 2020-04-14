مستشفى بشري: لا نتائج متعلقة بالفحوص الليلة بل غدا

أوضحت إدارة ​مستشفى​ بشري الحكومي في بيان، أن "بسبب الضغط في عدد الفحوص في مختبرات مستشفى القديس جاورجيوس، لن تصدر الليلة أي نتيجة متعلقة بالفحوص التي أجريت بتاريخي 13 و14 نيسان 2020، وكل ما يحكى عن نتائج هو اشاعات، وستصدر النتائج غدا الأربعاء".

وذكر البيان أن "كل ما يتعلق بنتائج أو أعداد يصدر حصرا عن ادارة ​مستشفى بشري​ الحكومي عبر الموقع الرسمي على فيسبوك: Bcharri Governmental Hospital".