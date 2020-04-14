وزيرة الإعلام: دياب أكد أنه ينبغي تسهيل التحويلات وإيقاف مسلسل تعذيب الأهالي والطلاب

أشارت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​، بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في ​السراي الحكومي​، إلى أن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ اعتبر أن الحكومة بعد إنتهاء المرحلة الأولى من إعادة ال​لبنان​يين الراغبين من الخارج أمام خيار استمرار الرحلات أو تجميدها مؤقتاً.

واعتبر دياب أن الإجراءات كانت ممتازة، منوهاً بجهود كل وزراء ​الصحة​ والخارجية والمغتربين والأشغال العامة والنقل والداخلية و​البلديات​، لافتاً إلى أن النتائج المبدئية للفحوصات كانت مقبولة من حيث عدد الإصابات.

أما بالنسبة إلى واقع إنتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، رأى دياب أن لبنان لا يزال ضمن السقف الجيد بالرغم من حالة الإنتشار في بشري وملامح الإنتشار في عكار، لكنه شدد على أن أي تراخي في الإجراءات قد يسمح بتسلل الوباء إلى مناطق عديدة.

وتطرق دياب أيضاً إلى موضوع المساعدات المالية المقررة، مشيراً إلى أنه بعد عملية التدقيق تبين وجود أخطاء في اللوائح المقدمة من بعض القطاعات، مؤكداً أن يكون أهالي ​الطلاب​ في الخارج غير قادرين على تحويل الأموال إلى أبنائهم، مشيراً إلى أنه ينبغي تسهيل التحويلات وإيقاف مسلسل تعذيب الأهالي والطلاب، لافتاً إلى أن هناك مشروع تسوية يعمل عليه ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ بالنسبة إلى مستحقات ​المستشفيات​.

وأعلنت وزيرة الإعلام أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزير التنمية الادارية تمديد مشروع إدارة النفايات الصلبة لمدة عامين، وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.