وجه رئيس جمعية مشاتل لبنان سليمان سماحة كل الامتنان والشكر إلى رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الزراعة عباس مرتضى على قرار السماح بعمل المشاتل الزراعية و استثنائهم من مقررات التعبئة العامة مع التقيد بمقتضيات السلامة الصحية.
وأشار إلى أن "القرار يؤكد على الحرص الكبير الذي يوليه وزير الزراعة لاستمرارية نشاط القطاع الزراعي وتوفير مقومات الصمود للعاملين في هذا القطاع".
وثمن سماحة جهود الوزير مرتضى في "النهوض وتطوير القطاع الزراعي وخصوصا لجهة توسيع المساحات الزراعية من الأشجار المثمرة مما يؤدي إلى اغناء التنوع الزراعي".
كانت هذه تفاصيل خبر سماحة شكر دياب و مرتضى على قرار استثناء المشاتل الزراعية من مقررات التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.