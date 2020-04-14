سماحة شكر دياب و مرتضى على قرار استثناء المشاتل الزراعية من مقررات التعبئة العامة

وجه رئيس جمعية مشاتل ​لبنان​ سليمان سماحة كل الامتنان والشكر إلى رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ووزير الزراعة ​عباس مرتضى​ على قرار السماح بعمل المشاتل الزراعية و استثنائهم من مقررات التعبئة العامة مع التقيد بمقتضيات السلامة الصحية.

وأشار إلى أن "القرار يؤكد على الحرص الكبير الذي يوليه وزير الزراعة لاستمرارية نشاط ​القطاع الزراعي​ وتوفير مقومات الصمود للعاملين في هذا القطاع".

وثمن سماحة جهود الوزير مرتضى في "النهوض وتطوير القطاع الزراعي وخصوصا لجهة توسيع المساحات الزراعية من الأشجار المثمرة مما يؤدي إلى اغناء التنوع الزراعي".