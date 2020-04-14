اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن على الدول الأعضاء في الحلف تعلم الدروس من أزمة كورونا والتفكير في زيادة المخزونات الوطنية من المعدات الطبية لتجنب الاعتماد الكبير على الدول الأجنبية في تلك الامدادات.
ولفت ستولتنبرغ الى ان "علينا أن ننظر في مسائل امدادات المعدات الطبية والملابس الواقية والأدوية وجميع أنواع المواد. ويجب أن نسأل أسئلة مثل: هل نحن معتمدون بشكل كبير على المنتجات القادمة من الخارج؟".
واضاف ان "الصمود الوطني هو مسؤولية حلف شمال الأطلسي .. وجميع هذه القضايا: الصمود، والصمود الوطني بما في ذلك ضمان أن تكون لدينا المعدات الطبية الضرورية -- سيكون جزء من عملية تعلم الدروس بعد هذه الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر ستولتنبرغ: ينبغي على دول حلف الأطلسي أن تكون أقلّ اعتماداً على الخارج بالمعدات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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