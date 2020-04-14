ستولتنبرغ: ينبغي على دول حلف الأطلسي أن تكون أقلّ اعتماداً على الخارج بالمعدات الطبية

اعتبر الأمين العام ل​حلف شمال الأطلسي​ ​ينس ستولتنبرغ​ إن على الدول الأعضاء في الحلف تعلم الدروس من أزمة ​كورونا​ والتفكير في زيادة المخزونات الوطنية من المعدات الطبية لتجنب الاعتماد الكبير على الدول الأجنبية في تلك الامدادات.

ولفت ستولتنبرغ الى ان "علينا أن ننظر في مسائل امدادات المعدات الطبية والملابس الواقية و​الأدوية​ وجميع أنواع المواد. ويجب أن نسأل أسئلة مثل: هل نحن معتمدون بشكل كبير على المنتجات القادمة من الخارج؟".

واضاف ان "الصمود الوطني هو مسؤولية حلف شمال الأطلسي .. وجميع هذه القضايا: الصمود، والصمود الوطني بما في ذلك ضمان أن تكون لدينا المعدات الطبية الضرورية -- سيكون جزء من عملية تعلم الدروس بعد هذه ​الأزمة​".