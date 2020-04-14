الامن العام: توقيف شخص لقيامه باعمال الصرافة غير القانونية

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان، أنه "في اطار متابعة اعمال الصرافة والتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي، اوقفت بناء لاشارة المدعي العام المالي، اللبناني (ف.ف.م) لقيامه باعمال الصرافة غير القانونية وأحالته الى ​النيابة العامة المالية​". إضغط للمزيد

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