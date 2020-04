المركز التربوي نشر روابط إعادة مشاهدة الدروس التلفزيونية لليوم الثلاثاء

نشر ​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية لمشروع التعلم عن بعد، التي بُثت اليوم الثلاثاء الواقع فيه 14نيسان 2020 عبر شاشة ​تلفزيون لبنان​، ودعا المتعلمين الراغبين بإعادة مشاهدة هذه الحلقات التلفزيونية، إلى الضغط على الروابط الآتية:

English Language: Writing: How to Write a Well Organized Essay/ Third Secondary - LS GS LH ES:

مادة اللغة العربية: تحديد المسألة/ الصف الثانوي الثالث - كل الفروع

Biology: Nutrition Requirement - The Energy Expenditure 1/ Third Secondary ES LH

Biology: Nutrition Requirement - The Energy Expenditure 2/ Third Secondary ES LH