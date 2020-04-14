مدير الضمان طلب من رؤساء مكاتب الشمال إنجاز موافقات الاستشفاء الخاصة بمستشفيات الشمال

أصدر مدير ضمان المرض والامومة بالتكليف غازي قانصو قرارا حمل الرقم 89 طلب فيه الى رؤساء مكاتب ​الشمال​ إنجاز موافقات الاستشفاء الخاصة ب​مستشفيات​ الشمال خلال فترة التعبئة العامة. كما أصدر قانصور سلسلة تعاميم حملت الأرقام 3- 4 -5- 6. ويتعلق التعميم رقم 3 بالتدابير الواجب اتخاذها بصورة استثنائية لمعالجة معاملات ​الأدوية​ والاستشفاء خلال فترة التعبئة العامة. التعميم رقم 4 يتحدث عن مسلك عمل استثنائي بشأن الموافقات على اجراء الأعمال الطبية، فيما ينص التعميم رقم 5 على مسلك عمل استثنائي بشأن غسيل الكلى عن شهري اذار ونيسان 2020. أما التعميم رقم 6 فيتعلق بفتح حق الاستفادة بشكل اسثنائي.

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