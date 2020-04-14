وزيرة المهجرين: لا يمكن لمن استلموا السلطة لعقود أن ينظرّوا على الحكومة

أكدت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في حديث تلفزيوني، أن "الهم المالي والاقتصادي يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، ومنذ بدء عملنا علقنا دفع سندات اليوروبوند على أن ندخل في مفاوضات مع الدائنين لاعادة جدولة هذا ​الدين​، وهذه المفاوضات تتطلب وجود ورقة مالية"، مشيرة الى أنه "مع اهمية ازمة ​فيروس كورونا​ لم يتوقف عملنا في الورقة المالية، ونتيجة التسريبات إطلع الرأي العام على مسودة الورقة، وكما في بقية الملفات تعرضنا لهجوم غير مسبوق، مع العلم في كل الورقة لا يوجد كلمة هيركات على الاطلاق".

ورأت شريم أنه "مع بداية أزمة كورونا تعرض ​وزير الصحة​ و​الحكومة​ لهجوم عنيف، ومع الوقت تبين ان الحكومة استطاعت السيطرة على الفيروس باعتراف الجميع".

ولفتت شريم الى أن "الرأي العام فقد الثقة بالطبقة السياسية، ولا يمكن لمن استلموا ​السلطة​ لعقود أن ينظروا على الحكومة"، معتبرة أن "هناك فوجا جديدا يحاول اليوم العمل وبدل ان يقدموا لنا الدروس فليتقدموا باقتراحات".