إسبر: أكثر من 50 ألف جندي يعملون على حماية الشعب الأميركي

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر أن "أكثر من 50 ألف جندي يعملون على حماية الشعب الأميركي، 6 آلاف طبيب يساعدون الطواقم الطبية لمواجهة وباء كورونا"، مشيرا الى "اننا سنرسل بعثات طبية إلى ​نيويورك​ وغيرها من الولايات الأميركية".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنه سيعلن عن "إجراءات جديدة في ​المستقبل​ بشأن ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت ترامب، خلال اجتماع مع أشخاص تعافوا من فيروس كورونا في ​البيت الأبيض​، إلى أن "لقاح فيروس كورونا قد يأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى عام واحد"، لافتاً إلى ضرورة "الإسراع في إيجاد دواء لعلاج المرضى".

كما شدد على أنه "سنتخذ قراراً بالتعاون مع حكام الولايات، ونريد عودة النشاط الاقتصادي سواء ​المطاعم​ أو حركة الطوارىء".