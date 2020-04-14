الناطق باسم "اليونيفيل" عن التطورات بالعديسة اليوم: لم يحصل أي خرق للخط الازرق

أكد الناطق الرسمي باسم "​اليونيفيل​" ​اندريا تيننتي​، في حديث صحافي، أن "أي خرق للخط الازرق لم يحصل".

وتعليقاً على التطورات التي حصلت في منطقة ​العديسة​، لفت إلى أن "القوات المسلحة اللبنانية و​الجيش الاسرائيلي​ كانا متواجدين هناك (في المنطقة المتحفظ عليها)، ولكن الجيش الاسرائيلي كان جنوب الخط الازرق"، لافتاً الى أن "اليونيفيل تدخلت فورا لمنع اي سوء فهم وللجم التوتر في المنطقة، والوضع الان هادئ".