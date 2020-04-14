أكد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي، في حديث صحافي، أن "أي خرق للخط الازرق لم يحصل".
وتعليقاً على التطورات التي حصلت في منطقة العديسة، لفت إلى أن "القوات المسلحة اللبنانية والجيش الاسرائيلي كانا متواجدين هناك (في المنطقة المتحفظ عليها)، ولكن الجيش الاسرائيلي كان جنوب الخط الازرق"، لافتاً الى أن "اليونيفيل تدخلت فورا لمنع اي سوء فهم وللجم التوتر في المنطقة، والوضع الان هادئ".
كانت هذه تفاصيل خبر الناطق باسم "اليونيفيل" عن التطورات بالعديسة اليوم: لم يحصل أي خرق للخط الازرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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