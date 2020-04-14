بلدية برجا: 5 حالات شفاء من فيروس كورونا ولا اصابات اليوم

أكد التقرير الـ 21 الصادرعن لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا خلال الـ24 ساعة الماضية، انه "لم يتم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا بفيروس كورونا المستجد، وان عدد حالات الشفاء 5 حالات، وحالة وفاة واحدة حتى الساعة".
وأشار التقرير الى ان "العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 12 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المسجلة 18 حالة، وان اللجنة تنتظر نتيجة حالة مخالطة، ونتيجة 4 حالات مثبتة سابقا وتم اعادة الفحص لها اليوم".
ولفت التقرير الى ان "اللجنة تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".
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