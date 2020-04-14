مستشفى بيروت: وفاة مصاب بكورونا وتماثل 81 شخصا للشفاء حتى الآن

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​ أن "مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس ​الكورونا​ والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 28 إصابة، وتم استقبال 17 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى، كما تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض".

وفي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا، اعلن المستشفى انه "بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 81 حالة شفاء، بالاضافة الى وفاة مصاب بالعقد التاسع من العمر كان يعاني من أمراض مزمنة"، مؤكدا ان "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 3 ​اصابات​ وضعها حرج".