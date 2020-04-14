الأمن المصري يعلن القضاء على كافة عناصر الخلية الإرهابية في حي الأميرية بالقاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن ​الأمن المصري​ أعلن القضاء على كافة عناصر الخلية الإرهابية في حي الأميرية ب​القاهرة​.

وكانت قناة "العربية" قد أفادت عن وقوع تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية بحي الأميرية في القاهرة، متحدثة عن إحباط مخطط لاستهداف قوات الشرطة التي تؤمن البلاد أثناء حظر التجول في مصر، ناقلة معلومات عن أن الخلايا الإرهابية خططت لمهاجمة قوات الأمن والأقباط.

من جانبها، أفادت مصادر قناة "الجزيرة" بأن الأمن المصري يدفع بتعزيزات أمنية كبيرة لمنطقة الأميرية بالقاهرة مع استمرار الاشتباكات مع مسلحين، متحدثة عن طع الكهرباء في منطقة الأميرية في ظل استمرار الاشتباكات.