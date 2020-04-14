غراندي: على الدول المضيفة للنازحين الاهتمام بأوضاعهم الصحية وتقديم المساعدات لهم

لفت المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ ​فيليبو غراندي​، في حديث لقناة "الجزيرة"، إلى أن 70 مليون لاجئ يعيشون في أماكن تفتقر للشروط الصحية، مشيراً إلى أن على الدول المضيفة للنازحين الاهتمام بأوضاعهم الصحية وتقديم المساعدات الاقتصادية لهم.

وفي حين كشف أننا "أجرينا اتصالات مع العديد من الدول لا سيما الخليجية للحصول على دعم مالي لمساعدة ​النازحين​"، أوضح غراندي أن "النازحين يعيشون على مداخيل بسيطة وقلقون من إمكانية خسارتهم لوظائفهم بسبب ​كورونا​".