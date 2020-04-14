مسؤول إيراني: سجلنا للمرة الأولى منذ شهر عدد وفيات دون المئة بكورونا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ ال​إيران​ية كيانوش جهانبور، "تراجع عدد الوفيات المسجلة يوميا في البلاد بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، إلى ما دون المئة حالة، للمرة الأولى منذ شهر".

ولفت جهانبور إلى أنه "تم تسجيل 98 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4683 حالة"/ آنلاً أن "يستمر هذا التوجه للمرض، مع تعاونكم في الالتزام بالتعليمات الصحية الهادفة لاحتواء تفشي الفيروس".

كما أفاد بأن "إيران سجلت 1574 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 74877 حالة منذ بدء تفشي الوباء ، في حين أن 48129 مريضا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات".