أكدت الحكومة الإسبانية أنها لن تألوَ جهدا لحماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بعدما توقّع صندوق النقد الدولي ركودا حادا في العام 2020 وارتفاعا كبيرا في نسب البطالة.
وكانت إسبانيا قد سجّلت في عام 2019 نموا اقتصاديا بلغ 2 بالمئة وانخفاضا في نسبة البطالة إلى 13,8 بالمئة.
واعتبرت وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو المتحدثة باسم الحكومة في مؤتمر صحافي إن "التقرير أولي وسابق جدا لأوانه"، لكنّها أقرّت بأن "المعطيات تشير إلى هبوط مفاجئ يليه ارتداد".
وتوقّع صندوق النقد نمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 4,3 بالمئة في العام 2021 مقابل تراجع البطالة إلى 17,5 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة اسبانيا تؤكد أنها لن تألو جهدا لحماية الاقتصاد من تداعيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.