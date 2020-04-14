سلطات نيوجيرسي: 4059 إصابة جديدة بفيروس كورونا و365 حالة وفاة

أعلنت السلطات في ولاية نيوجيرسي الأميركية، تسجل 4059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، توازياً مع تسجيل 365 حالة وفاة في البلاد.
وكانت وكالة "روينرز" أشارت في وقت سابق، إلى أن إجملي عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأميركية تجاوز الـ 25 ألفاً، في وقت يبحث المسؤولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشي من جديد.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قرابة 583 ألفاً، في حين بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم قرابة مليوني إصابة.
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