تسجيل 412 إصابة جديدة بكورونا في الامارات

أعلنت السلطات الصحية في الامارات عن تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء أكثر من 32 ألف فحص.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن وفاة 3 أشخاص جراء هذا الفيروس، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفيات في البلاد 25 حالة.
أما حالات الشفاء، فشهدت الإمارات تسجيل 172 حالة جديدة منها، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد 852 حالة.
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