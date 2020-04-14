تسجيل 412 إصابة جديدة بكورونا في الامارات

أعلنت السلطات الصحية في ​الامارات​ عن تسجيل 412 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ بعد إجراء أكثر من 32 ألف فحص.

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الإمارات​ية عن وفاة 3 أشخاص جراء هذا الفيروس، ليبلغ إجمالي عدد ​حالات​ الوفيات في البلاد 25 حالة.

أما حالات الشفاء، فشهدت الإمارات تسجيل 172 حالة جديدة منها، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد 852 حالة.