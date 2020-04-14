كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية بأميركا: موعد الأول من أيار لفتح الاقتصاد متفائل جداً

أشار كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في ​الولايات المتحدة​، أنتوني فوتشي، إلى أن "موعد الأول من أيار المستهدف لإعادة فتح ​الاقتصاد​، متفائل بشكل مفرط بعض الشيء"، لافتا إلى أن "إعادة فتح الاقتصاد يجب أن تكون على أساس تدريجي من قطاع إلى آخر وليس كل القطاعات مرة واحدة".

وأوضح فوتشي، خلال حديث لوكالة "أسوشييتد برس" أنه "يجب أن يكون لدينا شيء ما جاهزاً للتطبيق، وأن يكون كافياً ويمكننا الاعتماد عليه"، مشدداً على أنه "لم نصل إلى ذلك حتى الآن."

وكانت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أوصت في وقت سابق بأن تستمر إرشادات البقاء في المنزل حتى نهاية نيسان الحالي، في حين اقترح ترامب أول أيار، كموعد محتمل للبدء في إعادة فتح بعض قطاعات الاقتصاد.