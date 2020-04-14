وزارة الصحة العراقية تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا و 49 حالة شفاء

أعلنت ​وزارة الصحة​ والبيئة ​العراق​ية، تسجيل 22 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في ظل شفاء 49 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في البلاد.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها "بدأت بتطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة ولمدة أكثر من شهر"، لافتاةً إلى أنه "تتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علمياً".

كما شددت على أنه "تم فحص 1756 نموذجاً للحالات المشتبه بها في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية"، مبيّنةً أنه "بهدف تقييم الموقف الوبائي في العراق، جرى تنفيذ فعالية الرصد الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمناطق الصامتة، حيث تم إجراء فحص لـ5890 نموذجا لم تشمل ​إقليم كردستان​ العراق".

وأكدت الوزارة أن "المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية الأزمة بلغت 45437 نموذجا".