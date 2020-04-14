الصحة التركية: وفاة 107 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، وفاة 107 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 1403 حالة.
وأكد قوجة كذلك تسجيل 4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 65111 حالة.
كما أشار إلى أن ما مجموعه 4799 شخص تعافوا حتى الآن من الفيروس، وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 33070.
واعتبر وزير الصحة التركي أن معدل إصابات كورونا بدأ يتراجع في الأسبوع الرابع لتفشي الفيروس في البلاد.
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