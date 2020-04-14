السلطات الفرنسية: 562 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنتت السلطات الفرنسية تسجيل 562 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 15529 حالة.

من جهته، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، إلى أن "بلاده لم تكن مستعدة لأزمة فيروس كورونا بالقدر الكافي"، مشيرا إلى "وجود إخفاقات في إدارة الأزمة من قبل السلطات".

ولفت ماكرون إلى أن "الأزمة أظهرت إخفاقات ونواقص، ورأيت إخفاقات ونقاط ضعف في منظومتنا اللوجستية”، مؤكداً أن "السلطات الفرنسية تمكنت من تحقيق بعض النتائج في محاربة فيروس كورونا، على الرغم من أنه لم تتم السيطرة على الوباء بعد”.