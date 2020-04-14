"جونز هوبكنز": عدد الوفيات في أميركا بسبب كورونا تجاوز الـ 24 ألفاً

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، وفاة أكثر من 24 ألف شخص في ​الولايات المتحدة​ بفيروس "كورونا" المستجد "​كوفيد 19​".

ولفتت الجامعة إلى أن "عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات المتحدة بلغت تحديدًا 24485، وهو أكبر عدد وفيات في العالم"، موضحةً أنه "تم تأكيد ما لا يقل عن 584073 حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، وهو أكبر عدد من الإصابات على مستوى العالم".

وتفرض السلطات، منذ أسابيع قيوداً واسعة ألزمت الناس في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة بالبقاء في بيوتهم لكبح انتشار ​فيروس كورونا​، مما سبب أضراراً اقتصادية فادحة.