شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة جريمة التنمر ومنع "دفن الموتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتعديل تشريعى عاجل لتغليظ عقوبة التنمر، والتصدى لكل أشكال التنمر والتمييز والسخرية من الآخرين فى المجتمع، حتى يتم القضاء على هذه الصور السلبية فى المجتمع، والحفاظ على القيم والأخلاقيات والتقاليد.

وقال "رضوان"، لـ"الخليج 365"، أن التنمر على أى فئة أو شخص فى المجتمع أمر مرفوض، وليس من عادات ولا أخلاقيات المجتمع المصرى، وما تمارسه قلة من الناس لا يعبر عن الشعب، ووجود عقوبات رادعة ومغلظة ضد المتنمرين سيحد ويمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

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وتابع عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: "هذا التعديل التشريعى ليس من أجل الأطقم الطبية فقط، ولكن لحماية المجتمع كله، فالتنمر جريمة تهدد المجتمع كله، وبالتأكيد التنمر ضد الأطقم الطبية جريمة وأمر غير أخلاقى بالمرة، فهؤلاء يتحملون ما لا يتحمله أحد فى هذه الظروف الصعبة لمواجهة فيروس ووباء كورونا المستجد، الذى يعانى منه العالم كله حاليا، وهم خط الدفاع الأول فى هذه الحرب ضد الوباء، والأكثر عرضة للإصابة به، لأنهم يتعاملون مباشرة مع المرضى المصابين به، وبالتالى هم يضحون لحماية المجتمع ومنع انتشار العدوى، ولابد من تقديم الدعم لهم".

وأضاف أن المولى سبحانه وتعالى نهى عن السخرية من الآخرين فى كتابه الكريم، بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.."، كما أن هذا الفعل مجرم قانونا، ولابد من منع وعدم تكرار هذه الوقائع المؤسفة.

فى سياق متصل، طالب النائب الدكتور مكرم رضوان، أيضا بتعديل تشريعى بخصوص "دفن الموتى"، يغلظ عقوبة منع "دفن الميت" أو أى جريمة متصلة، لأنها تعد من الشعائر الدينية.