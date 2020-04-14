شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشباب بمستقبل وطن تطلق مبادرة كبرى لرعاية كبار السن ودعم دور المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، مبادرة شبابية ومجتمعية، تحت عنوان "أهلنا غاليين علينا" لرعاية كبار السن ودعم دور المسنين في كل محافظات مِصر، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وتستهدف المبادرة إحياء قيم التراحم والوفاء لدى الشباب المصري، فكبار السن هم أساس الوطن وجذره الممتد، وهم أكثر الفئات احتياجاً للاهتمام والرعاية في تلك الفترة العصيبة وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. كما تسعى المبادرة للتعبير عن المسئولية المجتمعية للشباب تجاه فئة مهمة من فئات المجتمع وهم كبار السن.

وتتضمن المبادرة مجموعة متنوعة من الأهداف الوطنية والإنسانية، التي تعبر بقوة عن شعار المبادرة "أهلنا غاليين علينا"، وهى بالتوعية الصحية كبار السن، مروراً بتوفير المساندة والمساعدة لهم في مختلف احتياجات الحياة اليومية، وصولاً لإسعادهم وتخفيف الضغوط النفسية عنهم.

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وتتنوع أنشطة وفعاليات المبادرة الشبابية، ومنها: نشر الوعي لدى كبار السن داخل المحافظات بوسائل الوقاية من فيروس كورونا، وتوزيع الكمامات والمواد المطهرة والمعقمات اللازمة على كبار السن لمواجهة انتشار كورونا، والمساهمة في تسهيل حصول كبار السن على الخدمات العامة "المعاشات- الأدوية الشهرية"، وتوفير خدمة التوصيل المجاني للطلبات (مواد غذائية- أدوية) لكبار السن، وتطهير وتعقيم دور المسنين لحماية كبار السن من فيروس كورونا، وتلبية احتياجات دور المسنين من الأغذية والمساعدات الصحية، والقيام بزيارات ميدانية لكبار السن بدور المسنين ودعمهم نفسياً من خلال برامج ترفيهية ورياضية.

جدير بالذكر أن مبادرة "أهلنا غاليين علينا" جاءت من فكر شباب الحزب وينفذها الشباب في كل المحافظات، ليأكدوا لهذا الوطن أنهم سند حقيقي لكل فئاته وقت الأزمات. وقد أشاد العديد من المواطنين من كبار السن بالروح والإخلاص الذي لاحظوه لدى شباب الحزب منذ انطلاق المبادرة، موجهين الشكر لكل قيادات الحزب ولأمانات المحافظات في مختلف ربوع مصر بصفة عامةً وأمانات الشباب بصفة خاصة، مطالبين الحزب بأن تكون رعاية كبار السن ودعم دور المسنين محوراً مهماً من محاور عمله، وأن تكون المبادرة بداية لسلسلة من الأنشطة والمبادرات المتنوعة.