شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يوجه الشكر لصناع الدراما عن جهدهم فى الظروق الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن خالص شكره وتقديره لصناع الدراما الذين يبذلون جهدا رغم الظروق الصعبة التى تمر بها البلاد واتخاذهم كافة الإجراءات الإحترازية لحماية العاملين فى مجال الدراما.

و أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى بيان له عن ثقته فى التزام القائمين على الأعمال الإعلامية والدرامية التى ستعرض خلال شهر رمضان المعظم، بالمعايير والضوابط المهنية الصادرة عن المجلس بالإضافة إلى مراعاتهم للظروف التى تمر بها البلاد والتى ترتب عليهم التزاما بالحرص على احترام ثقافة المجتمع ومعتقداته الدينية والروحية والأخلاقية.

وشدد المجلس على تطبيق القانون على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التى تبث أعمالا درامية أو إعلانات أو أى محتوى آخر يتضمن ألفاظا أو عبارات أو إيحاءات للمشاهدين وتنال من روحانية الشهر الكريم.

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وثمن المجلس المبادرات التى قامت بها إدارات القنوات المملوكة للكيانات الإعلامية الكبيرة فى رمضان الماضى والتى بادرت من تلقاء نفسها بحذف الألفاظ والعبارات المسيئة قبل البث مما ساهم فى محاصرة المخالفات وحماية الإبداع من الإسفاف ويتمنى المجلس تكرار هذه المبادرات فى العام الحالى.

ولفت المجلس الى أن الظروف المحيطة بالشهر الكريم ونسب المشاهدة المضاعفة هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تجعل من وسائل الإعلام السبيل الرئيس للحصول على محتوى دينى وأخلاقى يفى بالاحتياجات الروحية للشهر الكريم على أن تقوم وسائل الإعلام بمراعاة حاجة الجمهور إلى التسلية والترفيه فى خريطتها البرامجية فى الشهر الكريم فى إطار القيم الأخلاقية والثوابت الإجتماعية والمعايير والضوابط الإعلامية الصادرة عن المجلس.

كما ناشد المجلس كافة وسائل الإعلام على عدم إثارة الفزع والكآبة لدى الجمهور والعمل على بث الطمأنينة والحياة الهانئة وتشجيع الروح المعنوية التى تعزز الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة الراهنة.