شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل بمشروعات العاصمة الإدارية.. وإسكان النواب: تحية للعامل المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الوفد البرلمانى للجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، عددا من مواقع العمل للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها التابعة لشركتي أوراسكوم للإنشاءات والمراسم، بحضور المهندس محمد عبد المقصود رمضان رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وتم التأكد من انتظام سير العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مع العمال.

واستعرض مسئولو الشركتين، الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءاً من مواقع تسكين العمالة المقيمة حيث تم تقليص عدد الأفراد في الغرفة الواحدة بما يتناسب مع حجم الغرف مع التطهير المستمر والتعقيم لها، وكذلك دورات المياة الخاصة بوحدات التسكين.

وفيما يتعلق بشركة اوراسكوم، أكد مسئولو الشركة إن العامل يبدأ يوم العمل بقياس درجة الحرارة للتأكد من عدم تجاوزها الحدود المسموح بها، وحال التأكد من صحته فإنه يتوجه لموقع العمل عبر ممر ممهد في نهايته بوابه التعقيم المزودة بأجهزة لرش من يدخل إليها مع مراعاة مسافات التباعد ما بين العمال.

وقامت اللجنة بزيارة العيادة الرئيسية لمشروع شركة أوراسكوم، والتي أكد فيها رامز راشد طبيب المشروع، إنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وتعمل العمل علي محاور وقائية، بداية من دورات التوعية لكافة العاملين مرورا بتوفير أدوات التعقيم واتخاذ الاجراءات الوقائية في أماكن التسكين وصولًا لمنح إجازات لمدة 14 يوم تجدد لكل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل بحيث يباشرون أعمالهم من المنزل.

وقال راشد، إنه حال وجود أي اشتباه في حالات مصابة بفيروس كورونا، يتم عزلها 14 يوم سواء ويتم تحويله إلي مستشفيات العزل عبر سيارة الإسعاف المجهزة والموجودة بالموقع، مشيرا إلي وجود غرفه للعزل زيادة اطمئنان لكنه لم يظهر أي حالات إيجابية مصابة بالفيروس مابين العاملون بالموقع.

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وفيما يخص شركة المراسم، تفقد النواب موقع عمل الشركة والنماذج السكنية لها، والتقت العمال بالموقع حيث حرص النائب عماد سعد حموده، رئيس اللجنة التأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية مع العمال بتأكيده أن اللجنة هدفها الاطمئنان عليهم، ليؤكد العاملون أن اجراءات المتخذة علي أعلي درجة ويتم ارتداء الكمامات منذ الدخول لموقع العمل.

وبدوره أكد المهندس محمد عبد المقصود رمضان رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن كافة الإجراءات المتخذة تأتي لتأمين العامل بشكل كامل، مضيفا : " إننا نبعث رساله طمأنينة للجميع بأن الدولة حريصه علي صحة العاملون وتتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل مواقع العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف أن هناك 80 شركة تعمل بالعاصمة، وجميعها تلتزم بالإجراءات الوقائية، فهناك حرص تام علي العمالة.

وأثني النواب علي انتظام سير العمل في مواقع العمل مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية فيها، ووجه عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة الشكر لوزير الاسكان وهيئة المجتمعات عاصم الجزار، وجميع الشركات العاملة في العاملة الإدارية الجديدة وانتظام سير العمل فيها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ووجه سعد تحية خاصة لجميع العاملين، مؤكدا فخره بهم قائلا: "أرى حرص الشركات علي العاملين وانتظام العمل في المشروعات، التي قوامها العامل المصري، فتحيه له".