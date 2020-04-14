شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: سرعة صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة يؤكد أن المصريين إيد واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن قيام الحكومة بسرعة صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، هو إجراء يعكس مدى قوة الدولة في مصر وقدرتها على تلبية مطالب جميع الفئات في المجتمع باعتبارها حكومة كل المصريين ، كما يزيد تماسك فئات المجتمع ويؤكد أن جميع المواطنين إيد واحدة، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة تأثرت بشكل كبير بتداعيات أزمة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بسبب إجراءات وضوابط منع تفشي فيروس كورونا

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الحكومة تثبت كل يوم أنها نجحت نجاحا باهرا في التعامل مع الأزمة، وتقوم بإجراءات سريعة لمواجهة تداعياتها، من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لصرف منحة للمتضررين، أو من خلال المتابعة الدقيقة لتطورات الأحداث، واتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الأحداث.

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ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل جميع المصريين بالعمل سويا لمواجهة هذا الوباء وتلافي تأثيره على الفئات الضعيفة والفقيرة والتي تعتمد في دخولها على العمل باليومية، وهم الفئة الأكثر تأثرا بتداعيات أزمة كورونا.

ولفت رجل الأعمال ايمن الجميل قيام العديد من المؤسسات المدنية بإطلاق مبادرات لمساعدة المتضررين من هذه الأزمة التي ضربت العالم كله، وكان على رأسها مؤسسة الخليج 365 التي أطلقت مبادرة لدعم "الجيش الأبيض"، وتبعها العديد من المؤسسات في مبادرات مشابهة.

وطالب أيمن الجميل جميع المواطنين وخصوصا العاملين المشروعات كثيفة العمالة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة لوقايتهم وزملائهم وذويهم من هذا الوباء الخطير، والحرص على لبس الكمامات والماسكات الواقية أثناء العمل والتنقل.