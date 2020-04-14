نقيب المحامين يشكل لجان القيد بالجدول العام وأمام "الابتدائية والاستئناف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رجائى عطية نقيب المحامين ، قرارا بتشكيل لجان القيد بالجدول العام، وأمام المحاكم الابتدائية، وأمام محاكم الاستئناف العالي، إضافة إلى ممثلي نقابة المحامين بلجنة القيد أمام محكمة النقض. • نص القرار بتشكيل لجنة القيد بالجدول العام بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة. تشكل لجنة القيد بالجدول العام من الأساتذة: 1) محمود الداخلي عضو المجلس. 2) محمد خلف الكسار عضو المجلس. 3) سيد عبد الغني عضو المجلس. 4) محمد عبد العظيم كركاب عضو المجلس. 5) محمد عبد الوهاب عضو المجلس. 6) محمد أحمد نجيب عضو المجلس. 7) نبيل صلاح الدين مدير لجنة القبول. يعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الثلاثاء 14/4/2020 • نص القرار بتشكيل لجنة القيد أمام المحاكم الابتدائية بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة. تشكل لجنة القيد أمام المحاكم الابتدائية من الأساتذة: 1) محب المكاوي عضو المجلس. 2) عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس. 3) أبو بكر ضوه عضو المجلس. Advertisements 4) ماجد حنا عضو المجلس. 5) علي الصغير عضو المجلس. 6) صلاح سليمان عضو المجلس. يعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الثلاثاء 14/4/2020 • نص قرار بتشكيل لجنة القيد أمام محاكم الاستئناف العالي بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة. تشكل لجنة القيد أمام محاكم الاستئناف العالي من الأساتذة: 1) سعيد عبد الخالق عضو المجلس. 2) عمر هريدي عضو المجلس. 3) حسين الجمال عضو المجلس. 4) إسماعيل طه عضو المجلس. 5) فاطمة الزهراء عضو المجلس. 6) أسامة سلمان عضو المجلس. يعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الثلاثاء 14/4/2020 • القرار الخاص بممثلي نقابة المحامين بلجنة القيد أمام محكمة النقض: 1) محمد رجائي عطية نقيب المحامين. 2) مجدي ناجي سخي عضو المجلس. 3) يحيى التوني عضو المجلس. يعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الثلاثاء 14/4/2020

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