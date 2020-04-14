مالي تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - مالي - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء المالية الرسمية، بأن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 123 شخصًا، توفي 10 منهم، وشفي 26.

وقررت الحكومة المالية، هذا الأسبوع تمديد إغلاق المدارس والجامعات إلى 9 مايو المقبل.

وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أعلن في مارس الماضي، حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في السادس والعشرون من نفس الشهر.