جامعة "جونز هوبكنز": وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ24 ألفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وفاة أكثر من 24 ألف شخص في الولايات المتحدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الجامعة، في أحدث بياناتها على موقعها الرسمي، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة بلغت تحديدًا 24485، وهو أكبر عدد وفيات في العالم.

كما أوضحت البيانات أنه تم تأكيد ما لا يقل عن 584073 حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، وهو أكبر عدد من الإصابات على مستوى العالم.