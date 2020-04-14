المغرب يسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات الصحية في البلاد، سجلت 125 حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 1888 حالة إصابة.

ونقلت الوكالة عن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، قوله، إن عدد من تماثلوا للشفاء من المرض حتى اليوم، ارتفع إلى 217 حالة، بعد تماثل 14 حالة جديدة للشفاء.

وقال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، إن المملكة مازالت متحكمة في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا لحد الآن، إذ ما تزال في المرحلة الثانية من مراحل انتشار الوباء، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لاحتواء هذا الوباء والحد من انتشاره.