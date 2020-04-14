بالصور.. 3 ممرضات يتطوعن للعمل بمستشفى العزل في إسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعه، اليوم الثلاثاء، عن تطوع 3 ممرضات للعمل بمستشفى العزل في إسنا، لمساعدة زملائهن في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

أضاف وكيل الصحة أن الممرضات الثلاث يعملن فنيات تمريض بقسم العنايات المركزة في مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، مشيرًا إلى أنه استقبلهن بمكتبه في حضور كل من الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بسوهاج، وسارة شفيق مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة ونقيب التمريض بمحافظة سوهاج.

وقال وكيل الصحة إن أبطال الجيش الأزرق اللاتي تطوعن للعمل بمستشفى العزل بإسنا هن سهام خليفة محمد، ثريا محمد سامي، إسراء عبدالصبور محمد.

وقدم وكيل وزارة الصحة بسوهاج الشكر للممرضات على إحساسهن بالمسؤولية وعلى تفانيهم في العمل.